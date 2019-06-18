2019-06-18T08:57:54+03:00
Здоровье

В Тюменской области за 2018 год на 440 лечащих врачей стало больше

Система здравоохранения региона укомплектована этой категорией специалистов на 93,7%
Марина Васильева
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В медучреждениях работают 6104 врача. Фото pixabay.comВ медучреждениях работают 6104 врача. Фото pixabay.com
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В последние годы в Тюменской области принимаются существенные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала отрасли здравоохранения, повышению его профессионального уровня. Обеспеченность специалистами – одна из основных составляющих реализации Национального проекта «Здравоохранение».

Около 95% специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустраиваются в медицинские организации системы здравоохранения региона после завершения обучения. По состоянию на начало июня 2019 года укомплектованность врачами составляет - 93,7%, средним медицинским персоналом - 96,4%.

Численность врачей в 2018 году увеличилась на 440 человек и составляет 6104 врача, численность среднего медицинского персонала увеличилась на 914 человек и составляет 13198 средних медицинских работников, отметили в департамента здравоохранения региона.

Подготовка медицинских кадров осуществляется при тесном взаимодействии медицинских образовательных организаций и профессионального сообщества. Ключевым фактором подготовки является непрерывное медицинское образование каждого специалиста и допуск к профессии через процедуру аккредитации.

В 2018 году в медицинские организации юга Тюменской области и города Тюмени трудоустроено 115 специалистов после первичной аккредитации (врачей-терапевтов участковых – 75 человек, врачей-педиатров участковых — 36 человек), после окончания ординатуры и интернатуры – 51 специалист.

В настоящее время первичное звено Тюмени полностью укомплектовано врачами-терапевтами участковыми и врачами-педиатрами-участковыми. Подготовка специалистов со средним медицинским образованием осуществляется в трех профильных колледжах. Прием составляет ежегодно 775 человек.

Около 80% выпускников устраиваются по завершению обучение в сферу в медицинские организации региона. В 2018 году было трудоустроено 272 таких специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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