2019-06-17T20:27:22+03:00
Экономика

Голышмановские предприниматели узнали о поддержке регионального Инвестиционного агентства

В округе состоялась конференция, посвящённая Дню предпринимателя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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В Голышмановском районе в конце минувшей недели состоялась VII Конференция, посвящённая Дню предпринимателя-2019. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, перед началом конференции работала деловая зона консультаций, где можно было узнать информацию о государственной поддержке «Инвестиционного агентства Тюменской области», а также получить консультацию о работе контрольно-кассовой техники.

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков во время конференции обратился к бизнес-сообществу с инвестиционным посланием. Представители служб рассказали предпринимателям о трудовом законодательстве, пенсионном обеспечении, об изменениях в действующем законодательстве в 2019 году в сфере пожарной безопасности и о многом другом.

Письма районного Совета ветеранов и Комплексного центра социального обслуживания населения вручили предпринимателям, активно участвующим в благотворительных мероприятиях. Также голышмановским предпринимателям вручили Благодарственные письма Главы округа и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

По окончании конференции гости конференции посетили частную стоматологическую клинику, в которой появился компьютерный томограф, благодаря поддержке регионального Фонда микрофинансирования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что тюменские предприниматели принимают участие в специальном проекте Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр коррупции». Проект призван измерить антикоррупционные настроения бизнеса и оценить антикоррупционную политику в каждом регионе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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