2019-06-17T19:56:53+03:00
Здоровье

В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный метод

В "Роднике" тренируются на специальных виброплатформах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный методВ Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный методФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

В тюменском реабилитационном центре «Родник» в 2019 году внедрили инновационный метод реабилитации двигательных нарушений с использованием синудоидальной вибрации на вироплатформе «Galileo». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, эти тренажёры воспроизводят человеческую походку физиологическим способом, благодаря чему метод лёг в основу одной из передовых технологий двигательной реабилитации.

Виброплатформу в «Роднике» используют в реабилитации детей с ДЦП. Занятия на тренажёре помогают ребятишкам уменьшить или нормализовать мышечный тонус, уменьшить спазмы, улучшить баланс и координацию. С начала 2019 года курс с использованием «Galileo» прошли порядка тридцати детей, причём комплекс упражнений подбирает врач по ЛФК с учётом возраста ребёнка и особенностей заболеваний. Интенсивность занятий нарастает постепенно путем увеличения интенсивности вибрации.

Как отметила врач Александра Журавлёва, комплексный подход при лечении ребятишек с ДЦП положительно влияет на компенсаторные возможности нарушенных двигательных функций. По мнению доктора, инновационный метод реально улучшает эффективность реабилитации детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что в течение лета 2019 в «Роднике» запланированы четыре смены, каждый день из которых будет заполнен разными видами деятельности. В их числе: лечебные процедуры, купание в бассейне, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые праздничные программы и занятия в творческих мастерских. Кроме того, в этом году здесь будет реализована оздоровительно-образовательная программа «Истории старого чемодана, или Путешествие туда и обратно».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев с ограниченными возможностями зовут на «Зарядки с чемпионом»
Голышмановские предприниматели узнали о поддержке регионального Инвестиционного агентства
Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизации
Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКО
Тобольские робототехники сразились в отборочном этапе «Кубка РТК: «Тюмень»
В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машиниста
Тюменский фанерный завод увеличит производственные мощности на 30%
В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормов
Тюменская область будет сотрудничать с Высшей школой экономики при создании НОЦ
Семейная игротека «Конструктория» проведет творческие мастер-классы для ишимцев
Тюменский аэропорт не создал комфортные условия для инвалидов
Не успел затормозить: в Тюмени грузовик протаранил мотоцикл
Развязку ТКАД с улицей Монтажников откроют через несколько месяцев в Тюмени
Тюменцы смогут жаловаться на визуальный мусор в Instagram
Теплосетевое имущество готовят к отопительному сезону в Тюмени
Тюменцев научат реставрировать предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной
В Тюмени мужчина несколько дней жил со сломанными ребрами без врачебной помощи
Выпускники вновь закружатся в вальсе на тюменской набережной
Тюменский сквер героя Советского союза благоустроят за 170 миллионов рублей
Дело о кровавой расправе тюменца с «кредитором» и его спутницей ушло в прокуратуру
Тюменский хирург заявила о превосходстве местных докторов над южнокорейскими коллегами
Почти два десятка людей вытащили из огня тюменские спасатели
В одной из больниц Тюмени открылось отделение реабилитации
Единоросы сделали многодетной семье из Тюмени необычный подарок
Тюменцев предупредили о третьем этапе опрессовок
Две тысячи человек примут участие в нефтегазовом форуме в Тюмени
В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформе
Тюменцам предлагают пожаловаться на травмоопасные детские площадки