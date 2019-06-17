В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный метод

СЕГОДНЯ 19:56 2019-06-17T19:56:53+03:00

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В тюменском реабилитационном центре «Родник» в 2019 году внедрили инновационный метод реабилитации двигательных нарушений с использованием синудоидальной вибрации на вироплатформе «Galileo». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, эти тренажёры воспроизводят человеческую походку физиологическим способом, благодаря чему метод лёг в основу одной из передовых технологий двигательной реабилитации.

Виброплатформу в «Роднике» используют в реабилитации детей с ДЦП. Занятия на тренажёре помогают ребятишкам уменьшить или нормализовать мышечный тонус, уменьшить спазмы, улучшить баланс и координацию. С начала 2019 года курс с использованием «Galileo» прошли порядка тридцати детей, причём комплекс упражнений подбирает врач по ЛФК с учётом возраста ребёнка и особенностей заболеваний. Интенсивность занятий нарастает постепенно путем увеличения интенсивности вибрации.

Как отметила врач Александра Журавлёва, комплексный подход при лечении ребятишек с ДЦП положительно влияет на компенсаторные возможности нарушенных двигательных функций. По мнению доктора, инновационный метод реально улучшает эффективность реабилитации детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что в течение лета 2019 в «Роднике» запланированы четыре смены, каждый день из которых будет заполнен разными видами деятельности. В их числе: лечебные процедуры, купание в бассейне, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые праздничные программы и занятия в творческих мастерских. Кроме того, в этом году здесь будет реализована оздоровительно-образовательная программа «Истории старого чемодана, или Путешествие туда и обратно».

ИСТОЧНИК KP.RU