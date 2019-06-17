2019-06-17T19:34:38+03:00
Общество

Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизации

Для работников медицинской сферы провели семинар по работе с электронными сервисами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизацииСфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизацииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сотрудники департамента информатизации Тюменской области, специалисты подведомственного учреждения ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» и эксперты одного из российских банков провели для работников медицинской сферы семинар по работе с электронными сервисами здравоохранения и тренинг по клиентоориентированности. В мероприятии, которое состоялось 13 и 14 июня в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень», приняли участие более сотни медицинских администраторов Тюменской области.

На сегодняшний день сфера здравоохранения стоит на передовой информатизации. Появляются новые сервисы, автоматизируются процессы, а медицинские услуги переводятся в электронный вид. Для этого семинар и проводился – чтобы повысить уровень знаний компетентных специалистов, помогающих освоить новые возможности медицинской сферы.

Участники семинара узнали о возможностях портала «Госуслуги», в частности, об услугах, которые можно получить при помощи личного кабинета пациента. В их числе: получение справок и результатов анализов, запись на профилактические осмотры и к узкоспециализированным врачам, выписки из электронно-медицинской карты.

Кроме того, для сотрудников провели тренинг на клиентоориентированность. Участникам семинара рассказали, насколько важно быть доброжелательными, соблюдать культуру обслуживания и как помогать нуждающимся.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что что современные информационные технологии внедрены во всех тюменских поликлиниках. Из поликлиник почти полностью исчезли регистратуры старого образца с бумажными медкартами, взрослые поликлиники полностью перешли на электронные медкарты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцев с ограниченными возможностями зовут на «Зарядки с чемпионом»
Голышмановские предприниматели узнали о поддержке регионального Инвестиционного агентства
В Тюменской области для реабилитации детишек с ДЦП используют уникальный инновационный метод
Гости «Фестиваля соседей» познакомились с социальными проектами ведущих тюменских НКО
Тобольские робототехники сразились в отборочном этапе «Кубка РТК: «Тюмень»
В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машиниста
Тюменский фанерный завод увеличит производственные мощности на 30%
В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормов
Тюменская область будет сотрудничать с Высшей школой экономики при создании НОЦ
Семейная игротека «Конструктория» проведет творческие мастер-классы для ишимцев
Тюменский аэропорт не создал комфортные условия для инвалидов
Не успел затормозить: в Тюмени грузовик протаранил мотоцикл
Развязку ТКАД с улицей Монтажников откроют через несколько месяцев в Тюмени
Тюменцы смогут жаловаться на визуальный мусор в Instagram
Теплосетевое имущество готовят к отопительному сезону в Тюмени
Тюменцев научат реставрировать предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной
В Тюмени мужчина несколько дней жил со сломанными ребрами без врачебной помощи
Выпускники вновь закружатся в вальсе на тюменской набережной
Тюменский сквер героя Советского союза благоустроят за 170 миллионов рублей
Дело о кровавой расправе тюменца с «кредитором» и его спутницей ушло в прокуратуру
Тюменский хирург заявила о превосходстве местных докторов над южнокорейскими коллегами
Почти два десятка людей вытащили из огня тюменские спасатели
В одной из больниц Тюмени открылось отделение реабилитации
Единоросы сделали многодетной семье из Тюмени необычный подарок
Тюменцев предупредили о третьем этапе опрессовок
Две тысячи человек примут участие в нефтегазовом форуме в Тюмени
В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформе
Тюменцам предлагают пожаловаться на травмоопасные детские площадки