Сфера здравоохранения Тюменской области стоит на передовой информатизации

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-17T19:34:38+03:00

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Сотрудники департамента информатизации Тюменской области, специалисты подведомственного учреждения ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» и эксперты одного из российских банков провели для работников медицинской сферы семинар по работе с электронными сервисами здравоохранения и тренинг по клиентоориентированности. В мероприятии, которое состоялось 13 и 14 июня в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Тюмень», приняли участие более сотни медицинских администраторов Тюменской области.

На сегодняшний день сфера здравоохранения стоит на передовой информатизации. Появляются новые сервисы, автоматизируются процессы, а медицинские услуги переводятся в электронный вид. Для этого семинар и проводился – чтобы повысить уровень знаний компетентных специалистов, помогающих освоить новые возможности медицинской сферы.

Участники семинара узнали о возможностях портала «Госуслуги», в частности, об услугах, которые можно получить при помощи личного кабинета пациента. В их числе: получение справок и результатов анализов, запись на профилактические осмотры и к узкоспециализированным врачам, выписки из электронно-медицинской карты.

Кроме того, для сотрудников провели тренинг на клиентоориентированность. Участникам семинара рассказали, насколько важно быть доброжелательными, соблюдать культуру обслуживания и как помогать нуждающимся.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что что современные информационные технологии внедрены во всех тюменских поликлиниках. Из поликлиник почти полностью исчезли регистратуры старого образца с бумажными медкартами, взрослые поликлиники полностью перешли на электронные медкарты.

ИСТОЧНИК KP.RU