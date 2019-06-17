Тобольские робототехники сразились в отборочном этапе «Кубка РТК: «Тюмень»

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-17T18:36:25+03:00

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В Тобольске на минувших выходных состоялся второй отборочный этап соревнований «Кубок РТК: Тюмень», который позволяет выявить талантливых и заинтересованных ребят и помочь овладеть им необходимыми IT-навыками. Для выполнения этой задачи в Тюменской области запущен большой региональный проект «Кадры для цифровой экономики», исполнителем которой является департамент информатизации Тюменской области.

На базе школы №16 развернулся полигон РТК – 35 кубов с разными испытаниями для участников турнира, которыми стали 10 команд из Тобольска, Заводоуковска и Тюмени. Шесть команд выступили в категории «Искатель», остальные четыре соревновались в номинации «Экстремал».

Лучшей командой в первой номинации стала команда «3D-X», участники которой Сергей Бабкин и Александр Гульев заработали рекордные 1240 баллов на лучшей попытке. Серебро взяла команда «Автоквантум» в лице Антона Пуртова и Данила Овсянникова с результатом в 1010 баллов. Тройку замкнул Богдан Айметдинов из команды «Гонщик» с результатом 435 буллоа.

Первое место среди экстремалов заняла студенческая команда ТИУ «Автотранспортная мехатроника». Вячеслав Петров и Александр Эрфут набрали на лучшей попытке 1100 баллов. Второе и третье места достались Владиславу Шкуро и Александру Твердохлебову из команды «Колхозники» и Артёму Тузову из тюменской гимназии №49, который впервые принимал участие в робототехнические соревнования. Все участники и победители получили памятные подарки и дипломы.

Напомним, отборочные этапы всероссийских соревнований «Кубок РТК» проводятся в Тюмени уже в третий раз. Тюмень – первый регион, где появился собственный полигон для проведения отборочных турниров и подготовке участников к финальному этапу, который по традиции пройдёт в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU