2019-06-17T18:21:32+03:00
Общество

В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машиниста

«Золото» досталось Андрею Кипингу из Тюменского района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области определили Лучшего тракториста-машинистаВ Тюменской области определили Лучшего тракториста-машинистаФото: pixabay.com
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Работник АО «Успенское» Тюменского района Андрей Кипинг победил на конкурсе «Лучший тракторист-машинист» Тюменской области. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, Андрей не раз доказывал свой профессионализм золотом, и в этом году ему удача снова улыбнулась. С серьёзным отрывом по баллам он показал лучший результат в главном задании – вспашке поля.

Серебро взял самый молодой, 23-летний, работник ЗАО «Нива-Агро» Упоровского района Андрей Потанин. Встретившись в полевых условиях с опытными мастерами, Андрей смог показать второй лучший результат по итогам трёх испытаний. Третье место по сумме баллов завоевал сотрудник ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» Казанского района Алексей Селютин.

Так как самый молодой участник конкурса Андрей Потанин попал в число призёров, звание «Самый молодой тракторист-машинист» вручили следующему по возрасту конкурсанту – работнику ИП «Глава К(Ф)Х Ташланов И.В.» Владиславу Ташланову. Он участвовал в соревнованиях в качестве студента ещё в 2018 году, а уже в этом году он вышел на соревновательное поле в качестве профессионала. Владислав также показал весомый результат – до «бронзы» ему не хватило всего три балла.

В отдельной номинации соревновались учащиеся профессиональных образовательных организаций аграрного профиля. Красную ленту победителя и золото получил студент агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья Никита Кичиков. Серебро – у учащегося Механико-технологического института ГАУ Северного Зауралья, бронза – у учащегося БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» из Югры Сергея Пуксикова.

По традиции в отдельной номинации соревновались и учащиеся профессиональных образовательных организаций аграрного профиля. Здесь красную ленту победителя и золото получил студент агротехнологического института ГАУ «Северного Зауралья» Никита Кичиков. Второе место на пьедестале занял учащийся Механико-технологического института ГАУ Северного Зауралья. Третье — у гостя соревнований из Ханты-Мансийского автономного округа, учащегося БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» Сергея Пуксикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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