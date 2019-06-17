Тюменский фанерный завод увеличит производственные мощности на 30%

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-17T17:46:03+03:00

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Группа компаний «Свеза», куда входит Тюменский фанерный завод, в 2019 году планирует модернизировать и увеличить производственные мощности комбината на 30%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в развитие проекта будет инвестировано более 450 млн рублей.

Большую часть средств направят на обновление оборудование и расширение линий производств. Кроме того, будет улучшены условия труда (модернизирована система вентиляции в цехах). Кроме того, в этом году стартует реализация проекта по раздельному сбору мусора, вторичной переработке отходов и их использованию.

На сегодняшний день на одном из самых современных российских предприятий в сфере деревообработки и производства фанеры трудятся почти 800 человек. В цехах завода – итальянское, японское и финское оборудование, на котором каждый год выпускается более 90 тысяч кубометров фанеры. Продукция фанерного завода поставляется как в российские города, так и в США, Беларусь, Германию, Казахстан, Египет, ОАЭ и многие другие. Налоговые отчисления компании в 2018 году в бюджет Тюменской области составили более 400 млн рублей.

Напомним, в 2019 году старейшему предприятию региона исполняется 85 лет. Торжественное празднование юбилея приурочат ко Дню работников леса, который отмечают 15 сентября. С 1 марта 2018 года Тюменский фанерный завод входит в состав группы «Свеза», в этом году предприятие прошло добровольную сертификацию по системе FSC. Это значит, что вся продукция соответствует требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения древесного сырья и отслеживанию цепочек поставки лесопродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU