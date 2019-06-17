2019-06-17T17:34:04+03:00
Экономика

В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормов

Одна из местных компаний расширяет действующий бизнес
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормовВ Тюменской области планируется создать рынок живой рыбы и наладить производство кормовФото: pixabay.com
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Тюменская компания ООО «Пышма 96», чтобы расширить действующий бизнес, в 2019 году планирует открыть цех выращивания ремонтно-маточного стада осетра для увеличения воспроизводства и восстановления популяции осетра. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, объём инвестиций в проект составит около 30 миллионов рублей.

К 2022 году компания планирует обеспечить рыбную отрасль качественным и жизнестойким рыбопосадочным материалом сиговых рыб в объёме более 200 млн личинок и 60 млн штук молоди в год. Также в планах – вырастить 180 тысяч штук десятиграммовой молоди радужной форели.

Основными потребителями продукции предприятия являются компании по рыбопереработке и товарной аквакультуре, а также торговые сети. Помимо этого, на предприятии собираются наладить производство кормов, построить цех для переработки рыбы, создать рынок живой рыбы и научно-исследовательский центр. Проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Напомним, предприятие по производству рыбы «Пышма-96» выращивает до 100 тонн осетровых в год на 120 гектарах. На сегодняшний день на предприятии выращивают около 10 видов рыб и работает 35 человек.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства продолжают заниматься воспроизводством водных биоресурсов. Они выращивают стерлядь и выпускают её в Обской речной бассейн. В прошлом году сладковцы выпустили более 20 тыс. молоди стерляди, годом раньше – более 7 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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