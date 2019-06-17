2019-06-17T17:23:23+03:00
Экономика

Тюменская область будет сотрудничать с Высшей школой экономики при создании НОЦ

Научно-образовательные центры планируют создать все три субъекта большого региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область будет сотрудничать с Высшей школой экономики при создании НОЦТюменская область будет сотрудничать с Высшей школой экономики при создании НОЦФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор договорился с представителями НИИ «Высшая школа экономики» о сопровождении программы создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра и оценки её эффективности. Глава региона поблагодарил делегацию одного из крупнейших российских вузов во главе с ректором Ярославом Кузьминовым и отметил, что разработки и экспертные рекомендации Высшей школы экономики используются в общественной жизни страны и во всех отраслях экономики.

Александр Моор отметил, что Тюменской области оказан большой кредит доверия, когда в Послании Федеральному Собранию президент РФ назвал регион как наиболее готовый к созданию научно-образовательного центра.

- Сейчас мы на стадии разработки программы НОЦ и подачи документов, и для нас важно сопровождение хода ее реализации, оценка эффективности и корректировка. Хотелось бы получить экспертизу такого уважаемого университета, как Высшая школа экономики, - подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, все три субъекта Тюменской области планируют создать НОЦ ради новых возможностей и развития образования всех уровней, науки и промышленности.

- Главный синергетический эффект от проекта он видит в самореализации молодого поколения на территории родного региона, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, Тюменская область обладает определённой уникальностью в экономике и образовательной сфере, а также служит местом притяжения для людей из других регионов.

- Смысло создания НОЦ заключается в развитии образования и науки как равноправного будущего сектора экономики. Онлайн-образование в рамках НОЦ должно включать не только онлайн-курсы, но и стратегические игры и симуляторы. Это позволит давать студентам технических специальностей более высокую квалификацию, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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