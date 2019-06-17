2019-06-17T16:22:30+03:00
Общество

Семейная игротека «Конструктория» проведет творческие мастер-классы для ишимцев

В рамках семейной игротеки "Конструктория" пройдет детский книжный обменник
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Фото предоставлено организаторами Семейной игротеки «Конструктория»Фото предоставлено организаторами Семейной игротеки «Конструктория»
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В выходные в Ишиме пройдет игротека (22-23 июня), кроме конструкторов и детской железной дороги, гостей мероприятия ждут творческие и спортивные мастер-классы.

Сеть детских садов Ишима проведут мастер-классы для гостей игротеки по изготовлению сувениров и открыток, а также мастер-класс по пластилинографии.

- Для гостей мероприятия пройдет танцевальный мастер-класс, по традиции организованный постоянными волонтерами из Ишима, - поделилась Елена Кашкарова, идейный вдохновитель мероприятия. – Также ишимцев ждет совершенно новый мастер-класс по изготовлению фигур из воздушных шаров.

Централизованная библиотечная система Ишима запланировали три вида мастер-классов: техника пластилинография «Герои сказки «Конек-Горбунок», в технике аппликация из бумаги «Медаль «Сказочный герой» и в тенхике макраме «Подкова» и «Перо Жар-птицы».

Ознакомиться с полным расписанием активностей на мероприятии можно на официальной страничке Конструктории. (гиперссылка - https://vk.com/wall-148978352_404 )

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни».

В рамках семейной игротеки "Конструктория" пройдет детский книжный обменник. Вы можете принести книги, которые вы уже прочитали и обменять на что-нибудь новенькое.

КУДА ЗВОНИТЬ

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты можно по ссылке - https://constructoria.timepad.ru/event/987871/. Мероприятие пройдет по адресу: Ишим, Свердлова, 112, СОК «Локомотив». 22-23 июня, с 10:00 до 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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