Погода в Тюмени на 18 июня: немного потеплеет

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-18T05:11:37+03:00

Будет все так же облачно. Фото - pixabay.com

Но обольщаться и одеваться легко не стоит

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Сегодня, 18 июня, в Тюмени будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, ожидается малооблачный день. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7,+9 градусов, днем потеплеет, но несильно. Максимально воздух прогреется только до +14,+16 градусов. Вечером станет немного прохладней, столбик термометра опустится до отметки +10,+15 градусов.

В народном календаре 18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Люди замечали, что если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.

Считалось также, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году, именуемые "воробьиными".

ИСТОЧНИК KP.RU