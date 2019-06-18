В Тюмени презентуют книгу известного писателя

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-18T06:02:33+03:00

Вход на презентацию книгу будет свободным. Фото предоставлено Центральной городской библиотекой Тюмени

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В Литературно-краеведческий центре презентуют новую книгу «ЗАМ, или Сашины люди» известного тюменского писателя и журналиста, члена Союза писателей России Виктора Строгальщикова. Об этом рассказали в Центральной городской библиотеке Тюмени.

В Литературно-краеведческом центре подготовлена книжная выставка, на которой представлены произведения и журналистские работы тюменского автора, отражающие факты его жизненного и творческого пути.

Что касается книги, то стало известно, что она выпущена ограниченным тиражом.

На встречу приглашаются любители чтения, почитатели творчества Строгальщикова. Каждый сможет лично задать интересующие вопросы. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

Виктор Строгальшиков - известный тележурналист, яркий телеведущий прямых репортажей «Сейчас и здесь», оригинальный писатель. Первая книга Виктора Леонидовича «Слой» вышла в свет в 1996 году, а ее продолжение «Слой-2» принесла ему заслуженную известность, победив в конкурсе «Российский сюжет».

ИСТОЧНИК KP.RU