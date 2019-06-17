2019-06-17T15:43:37+03:00
Общество

Не успел затормозить: в Тюмени грузовик протаранил мотоцикл

У пострадавшего врачи подозревают черепно-мозговую травму
Вадим Бегун
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Мотоциклисту удалось избежать серьезных травм. Фото - группа «ВКонтакте» «ЧС Тюмень»Мотоциклисту удалось избежать серьезных травм. Фото - группа «ВКонтакте» «ЧС Тюмень»
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В Тюмени грузовой автомобиль не успел остановиться и въехал в мотоцикл. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, на объездной дороге, в районе Рощинской развязки.

– Мотоциклист 1981 года рождения остановился на пешеходном переходе, водитель грузового фургона сделать это не успел и въехал в мотоцикл. Сейчас обстоятельства аварии выясняются, - сообщила пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина информацию о ДТП подтвердила, добавив, что вызов поступил в 14.40, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия уже спустя 10 минут.

– Пострадавший доставлен в ОКБ № 2. В настоящий момент пациент проходит обследование по линии нейрохирургии с целью исключения черепно-мозговой травмы, – рассказала подробности Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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