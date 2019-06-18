2019-06-18T06:30:18+03:00
Общество

Тюменцы все чаще стали покупать яхты

Также жители Тюмени стали интересоваться автодомами
Вадим Бегун
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Тюменцы желают кататься на Туре на яхтеТюменцы желают кататься на Туре на яхте
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За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Тюмени вырос на 20,1%. Об этом сообщает пресс-офис AVITO.

– За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Тюмени вырос на 20,1%, при этом средняя цена на этот прогулочный водный транспорт увеличилась 9,3% и составляет сейчас 1 260 000 рублей. В целом по России средняя стоимость прибавила 7,4% за год и достигла 1 296 000 рублей, – рассказывают аналитики Авито.

Также там добавили, что распространенная на Западе мода на автодома только проникает в Россию, но рынок развивается быстрыми темпами. Так, за год спрос на автодома в Тюмени вырос на 55,2%. Во всероссийском масштабе увеличение составило 25,9%. При этом мобильное жилье в городе стало доступнее на 56,8% за год, его можно приобрести за 519 200 рублей.

По всей стране цена выросла на 8,1% и достигла 758 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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