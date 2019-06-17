Развязку ТКАД с улицей Монтажников откроют через несколько месяцев в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-17T15:06:30+03:00

Это одна из самых больших строек в областном центре в этом году

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Развязку ТКАД с улицей Монтажников откроют уже через 3-4 месяца в Тюмени. Строители переходят к завершающему этапу на этом объекте. Сейчас они готовят трассу к заливке бетоном и асфальтированию.

- Срок завершения строительства по контракту - июль 2020 года. Однако работы идут с опережением графика. Прямой ход откроют до окончания дорожного сезона 2019 года, - отметили в главном управлении строительства Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в связи с высокими темпами строительства транспортной развязки на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского организован участок с двусторонним движением на протяжении от улицы Монтажников до улицы Теплотехников.

В ГУС региона попросили тюменцев с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут с учетом возможного затруднения движения.

- Качественно проведенные работы позволят водителям с комфортом и экономией времени добираться до пунктов назначения, – подчеркнули в ГУС.

ИСТОЧНИК KP.RU