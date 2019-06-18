Тюменцев приглашают на утренние разминки с профессиональными тренерами

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-18T08:05:34+03:00

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В Тюмени ежедневно проходят зарядки на Европейской площади. Проводят из профессиональные фитнес-тренеры. Об этом рассказали в администрации города.

– У всех желающих тюменцев есть прекрасная возможность убедиться во всех плюсах физической активности. Помогут им в этом профессиональные фитнес-тренеры. В рамках проекта «Спортивный Заряд» они ждут вас на занятиях по вторникам и пятницам на официальных площадках в 8.30, – сообщили в администрации.

КУДА ИДТИ

- управа Ленинского административного округа города Тюмени (ул. Мельникайте, 74);

- управа Центрального административного округа (ул. Новгородская, 10);

- СК «Строймаш» (ул. Мельничная, 1);

- спортивный клуб «Мир борьбы» (ул. Беляева, 33, строение 1);

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);

- ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140-а);

- ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1);

- ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б).

- Европейская площадь (ул. Эрвье, 30, к. 4), ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU