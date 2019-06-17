2019-06-17T14:07:37+03:00
Общество

Тюменцы смогут жаловаться на визуальный мусор в Instagram

Для этого создан специальный аккаунт
Вадим Бегун
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Социальные сети приходят на помощь. Фото - pixabay.comСоциальные сети приходят на помощь. Фото - pixabay.com
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Жители Тюмени, которых приводят в недоумение портящие визуальную среду баннеры, создали специальный аккаунт в Instagram для борьбы с ними. Об этом сообщает пресс-служба мультицентра «Моя территория».

– Изменения начинаются с нас самих, с внутренней революции. Люди хотят открывать бизнес, но не хотят вкладываться в дизайн, никто не ищет альтернативных способов. Почему можно выбрасывать мусор на стены города? – сказал известный дизайнер, основатель студии «Лайтшоп» Александр Назаров, посетивший Тюмень со «Злой лекцией».

Он отметил, что о дизайне, в отличие от архитектуры, говорят очень редко, рассказал, почему Тюмени нужен дизайн-код (общие стандарты облика города) и затронул тему ответственного предпринимательства.

Назаров предложил тюменцам обсудить баннеры, вывески, плакаты и витрины, которые портят визуальную среду города. После горожане создали в Instagram аккаунт antibanner, где теперь собираются выкладывать фотографии неудачной наружной рекламы или просто говорить о городском дизайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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