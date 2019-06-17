2019-06-17T13:44:25+03:00
Общество

Теплосетевое имущество готовят к отопительному сезону в Тюмени

Все идет по плану
Вадим Бегун
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Теплосети проверят на прочность. Фото - pixabay.comТеплосети проверят на прочность. Фото - pixabay.com
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Теплосетевое имущество начали готовят к предстоящему отопительному сезону в Тюмени. Об этом сообщает городской Департамент городского хозяйства.

По материалам пресс-службы ведомства, в установленные сроки проведены плановые профилактические мероприятия на Тюменской ТЭЦ-2. В полном объеме завершены гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность на первых двух из семи опрессовочных участках тепловых сетей, в том числе на самом большом.

На сегодняшний день уже опрессованно 270 км тепловых сетей из 868 км, что составляет 31%. Кроме того, выполнены плановые ремонтно-профилактические мероприятия на 23 из 71 котельных.

В соответствии с утвержденным планом будет проведён останов теплофикационного оборудования Тюменской ТЭЦ-1 для проведения плановых ремонтно-профилактических работ. Также начинаются работы на третьем опрессовочном участке тепловых сетей (район ул. Харьковской, жилой район «Тура» и заречной части города).

ИСТОЧНИК KP.RU

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