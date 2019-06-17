2019-06-17T13:19:03+03:00
Общество

Тюменцев научат реставрировать предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной

Также их ознакомят с основами музейного дела
Вадим Бегун
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Учиться реставрации придется две недели. Фото предоставлено пресс-службой Тюменского областного поискового центраУчиться реставрации придется две недели. Фото предоставлено пресс-службой Тюменского областного поискового центра
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Тюменский областной поисковый центр провел первый обучающий день в рамках ежегодной «Школы реставратора». На протяжении двух недель поисковиков будут обучать реставрации, восстановлению предметов Великой Отечественной войны, а также знакомить с основами музейного дела. Об этом сообщил в пресс-службе центра.

В первый день участников школы познакомили с историей реставрации и законодательной базой, которую необходимо знать при работе с предметами, найденными на местах боев.

В рамках проекта специалисты областного поискового центра организуют обучающие теоретические занятия и практическую реставрационную работу. Предметами для восстановления станут находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Это личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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