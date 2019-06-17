Выпускники вновь закружатся в вальсе на тюменской набережной

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-17T12:52:24+03:00

Как и в прошлые годы торжество начнется с митинга в сквере Прощания. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

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Тюменские одиннадцатиклассники вновь закружатся в танце набережной. Традиционный общегородской выпускной «Вальс на Набережной» состоится 21 июня.

В этом году последний школьный вальс выпускники посветят 75-летию со дня образования Тюменской области. Финальное мероприятие для будущих студентов давно стало не просто праздником для выпускников, но еще и выражением благодарности героям, которые отстояли мир и дошли до Великой Победы.

Как и в прошлые годы торжество начнется с митинга в сквере Прощания. Школьники исполнят первый вальс в честь победителей и почтут память погибших на войне. Начало мероприятие намечено на 18.30.

В администрации города напомнили, что история городского выпускного «Вальс на Набережной» началась восемь лет назад по задумке ВГТРК «Регион-Тюмень». С тех пор, каждый год организаторы наполняют его новыми символами и смыслами.

Помимо самих учащихся полюбоваться праздником смогут тюменцы и гости города. Это отличный повод вспомнить свои школьные годы и окунуться в атмосферу выпускного.

ИСТОЧНИК KP.RU