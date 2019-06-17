Тюменский сквер героя Советского союза благоустроят за 170 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-17T12:03:51+03:00

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие благоустроит сквер Якова Неумоева в областном центре. Из городского бюджета будет выделено 170 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из материалов следует, что была подана всего одна заявка – от «ТОДЭП». Предприятие обустроит парковки, пешеходные дорожки, установит спортплощадки, а также малые архитектурные формы. Кроме того, в парке планируется высадить деревья, кустарники, газон и цветы. По проекту здесь же появится скульптура герою Советского Союза Якову Неумоеву со стелами на входе, а также монумент из 27 силуминовых стел с надписью «Мы победили», посвященный труженикам тыла.

Работы должны быть завершены до 31 июля 2020 года. Также стало известно, что в этом году на благоустройство выделят 145,1 миллионов рублей, в 2020-м – 25,2 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU