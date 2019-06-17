Дело о кровавой расправе тюменца с «кредитором» и его спутницей ушло в прокуратуру

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-17T11:41:49+03:00

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В марте этого года тюменец застрелил своего знакомого, а его сожительнице нанес 5 ножевых ранений. Уголовное дело скоро направится прокурору, доказательная база собрана. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

– Обвиняемый задолжал потерпевшему денег, но возвращать долг не собирался. Под предлогом трудоустройства на базе отдыха, расположенной недалеко от деревни Пышма Тюменского района, он вывез своего знакомого и его сожительницу на своем автомобиле, однако до места так и не доехал, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Остановившись на лесной дороге, злоумышленник достал ружье и произвел в пассажиров не менее 4 выстрелов, после чего нанес женщине не менее 5 ударов ножом. Поняв, что потерпевшие не подают признаки жизни, он скрылся с места преступления, похитив их паспорта и личные медицинские документы. Однако женщина осталась жива. По телефону она позвонила родным.

В Следственном комитете отметили, что достаточная доказательственная база уже собрана. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU