Почти два десятка людей вытащили из огня тюменские спасатели

СЕГОДНЯ 10:53 2019-06-17T10:53:01+03:00

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На прошлой неделе в Тюменской области произошло почти сто пожаров. Всего спасено 18 человек, 6 травмировано. К ликвидации последствий ДТП подразделения привлекались 32 раза. Им пришлось вытаскивать людей из искореженных автомобилей, отключать аккумуляторные батареи, а также смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Спасатели предупреждают о сухой траве, опасность которой недооценивают жители частного сектора:

– Мы рекомендуем содержать в чистоте территорию вашего жилого дома и хозяйственных построек, – напомнили спасатели. – Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором. Заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня.

В Управлении МЧС добавили, что также опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, а также организовывать свалки горючих отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU