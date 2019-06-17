В одной из больниц Тюмени открылось отделение реабилитации

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-17T10:56:42+03:00

Все аппараты в отделении с биологической обратной связью. Фото - pixabay.com

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В Областной клинической больнице №2 открылось отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

– Реабилитацию здесь могут проходить 24 человека одновременно. С больными работают неврологи, инструкторы лечебной физкультуре и физиотерапевты, логопед, психолог. В среднем реабилитация длится две недели, после чего пациент направляется на амбулаторный этап восстановления в поликлинику по месту жительства, – рассказали в медорганизации.

По словам медиков, в отделении действуют кабинеты физиотерапии, психотерапии, логопедии, залы механо- и кинезиотерапии. Все аппараты с биологической обратной связью, то есть система непрерывно мониторит физиологические показатели пациента в режиме реального времени.

Отметим, что ежегодно в Тюменской области экстренную помощь получают около 4000 больных с инсультами и транзиторными ишемическими атаками.

ИСТОЧНИК KP.RU