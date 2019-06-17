Тюменцев предупредили о третьем этапе опрессовок

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-17T09:52:34+03:00

Воды не будет две недели. Фото - pixabay.com

На этот раз отключение горячей воды ждет жителей Лесобазы и Зареки

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В Тюмени начинается третий этап опрессовок сетей. Об этом рассказали в Урало-Сибирской теплоэнергетическая компании.

До 1 июля о горячей воде предлагают забыть жителям домов по улицам Камчатской, Индустриальной, Жигулевской, Горького Вересковой, Домостроителей, Барабинской, Газовиков и других.

– В ходе испытаний наши специалисты повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Такой метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Одновременно с гидравлическими испытаниями на участках, включенных в ремонтную программу, будет произведена замена тепловых сетей, – рассказали в УСТЭК.

Там напомнили, что объявления о начале опрессовок должны быть доведены до сведения жильцов управляющими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU