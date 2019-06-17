Тюменцев предупредили о третьем этапе опрессовок
В Тюмени начинается третий этап опрессовок сетей. Об этом рассказали в Урало-Сибирской теплоэнергетическая компании.
До 1 июля о горячей воде предлагают забыть жителям домов по улицам Камчатской, Индустриальной, Жигулевской, Горького Вересковой, Домостроителей, Барабинской, Газовиков и других.
– В ходе испытаний наши специалисты повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Такой метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Одновременно с гидравлическими испытаниями на участках, включенных в ремонтную программу, будет произведена замена тепловых сетей, – рассказали в УСТЭК.
Там напомнили, что объявления о начале опрессовок должны быть доведены до сведения жильцов управляющими компаниями.
ИСТОЧНИК KP.RU