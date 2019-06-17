В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформе
Пока объявлен перерыв до 14 часов
В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформеФото: Марина АНТОНОВА
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Очередное заседание по «мусорной» реформе проходит в Тюменском областном суде. Правительство Тюменской области предоставило истцам и суду документы, которые содержат расчёты нормативов, расчётные формулы и распечатки из закрытой информационной базы департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Ответчики заявили ходатайство о прекращении административного дела, т.к. сегодня, 17 июня, вступили в силу поправки в оспариваемую территориальную схему.
К этому моменту суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU