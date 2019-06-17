2019-06-17T09:11:14+03:00
Общество

Тюменцам предлагают пожаловаться на травмоопасные детские площадки

Портал «Тюмень – наш дом» принимает жалобы
Вадим Бегун
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Площадки должны ремонтировать управляющие компании. Фото - pixabay.comПлощадки должны ремонтировать управляющие компании. Фото - pixabay.com
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Восстановление детских площадок полностью лежит на плечах управляющих компаний. Если какая-то УК не справляется, то на нее теперь можно пожаловать на портале «Тюмень – наш дом». Об этом рассказали в администрации города.

– Специалисты компании должны следить за надлежащим состоянием оборудования детской площадки, малых архитектурных форм на ней. Когда они узнают о факте поломки или порчи оборудования, то выезжают на место для осмотра и принимают решение: ремонт или демонтаж. В крупных управляющих компаниях, как правило, есть свои бригады ремонтников. УК поменьше нанимают для этого работников. Если оборудование детской или спортивной площадок сильно повреждено и травмоопасно, то его огораживают сигнальной лентой, – рассказали в администрации.

Также там добавили, что при осмотре специалисты управляющей компании должны составлять акт осмотра и дефектную ведомость. В администрации заверили, что портал «Тюмень – наш дом» принимает все жалобы на поврежденные детские качели или карусели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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