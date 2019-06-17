Необычный квест ждет тоболяков в день города

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-17T08:42:12+03:00

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Квест под названием «В котел за подарком» пройдет в Тобольске в рамках празднования дня города. Об этом рассказали в оргкомитете празднования Дня города Тобольска-2019.

Уже на этой неделе в социальной сети «Вконтакте» запустится публичная страница вымышленного персонажа «Конек-Горбунок». Тот, кто на нее подпишется, увидит специального «бота», который пригласит его отпраздновать день города. Кроме того, подписчику зададут загадки, непосредственно связанные с историей древнего сибирского города.

Второй этап квеста пройдет в следующие выходные. На территории площадки «Ершов» будут установлены три больших котла с подарками. Подписчикам страницы нужно будет попытаться пройти точки с заданиями, расположенные на территории фестиваля АМПЕРfest. Участник, ответивший на все предложенные загадки, получит приз.

Кроме того, стало известно, что более 3 тысяч человек примут участие в костюмированном шествии «Конек-горбунок. Новый элемент» в Тобольске 29 июня. Мероприятие пройдет от остановочного комплекса «Лицей» до Красной площади Тобольского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU