В Тюменской области не хватает лечащих врачей

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-17T08:18:48+03:00

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В эти выходные представители сферы здравоохранения России отметили День медицинского работника. Этот праздник является профессиональным для 2,3 тысячи соискателей из Тюменской области.

Так, согласно данным службы исследований HeadHunter на рынке труда региона в сфере «Медицина и фармацевтика» 31% резюме медиков приходится на младший и средний медперсонал, 19% - на медицинских представителей, 18% - на лечащих врачей.

А вот ТОП-3 специализаций, наиболее востребованных у работодателей, сформировался несколько иначе. Компании Тюменской области чаще всего ищут лечащих врачей – это 40% от общего числа вакансий. На втором месте младший и средний медперсонал - 20% и замыкают тройку - специалисты по клиническим исследованиям - 19%.

- В среднем по Тюменской области в сфере медицины и фармацевтики на одну вакансию приходится 1,9 резюме. Это говорит о том, что представители медицинской сферы не испытывают существенных сложностей с поиском работы, а работодатели, напротив, довольно остро в них нуждаются, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. Анна Осипова,

По ее словам, причина в том, что работодатели зачастую предлагают зарплату, которая не оправдывает ожиданий соискателя. Но есть и положительные моменты - на сегодняшний день 33% вакансий доступны для кандидатов без опыта работы.

В среднем работодатели региона готовы платить медработникам 40 тысяч рублей. По России в целом данный показатель составляет 42 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU