2019-06-17T05:18:54+03:00
Общество

Погода в Тюмени на 17 июня: лучше взять с собой зонтик

Возможно, будет мелкий дождик
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На всякий случай возьмите зонтик. Фото - pixabay.comНа всякий случай возьмите зонтик. Фото - pixabay.com
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Сегодня, 17 июня, в Тюмени будет облачно с прояснением. Местами возможен небольшой дождь. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер 3-6 м/с.

Днем порывы могут достигать 11 м/с. Температура воздуха ночью составит +8,+9 градусов, днем +10,+14 градусов.

17 июня – День Митрофана. В народном прозвище Митрофана– Навозник – не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу русские крестьяне всегда относились с уважением – как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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