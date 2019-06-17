2019-06-17T06:17:10+03:00
Общество

В Тюменской области внучка перевела все деньги с банковской карты своей бабушки

Старушка осталась без денег
Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

Внучка попросила у бабушки пополнить ей баланс, та дала ей свою карточку. Но вместо ста рублей родственница решила перевести все, что было. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции города Ишима обратилась жительница одного из сел. Пенсионерка сообщила, что с ее банковской карты пропали все деньги. Оперативникам удалось вычислить преступника: им оказалась внучка потерпевшей. Дело в том, что она попросила у бабушки пополнить ей баланс на телефоне, но у той не было налички. Женщина, ничего не подозревая, дала свою карту и телефон с приложением онлайн-банка. Подозреваемая перевела на свой счет 100 рублей, а затем и все, что было. Отсутствие денег на карте женщина обнаружила, когда пыталась оплатить ежемесячный кредит.

Сумма ущерба составила 2700 рублей. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении 22-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском областном суде проходит очередное заседание по «мусорной» реформе
Тюменцам предлагают пожаловаться на травмоопасные детские площадки
Необычный квест ждет тоболяков в день города
В Тюменской области не хватает лечащих врачей
Тюменка обратилась к полпреду президента с необычным вопросом
Тюменец, пропавший почти месяц назад, найден мертвым
Тюменские спасатели рассказали правила безопасности на воде семь тысяч раз
Погода в Тюмени на 17 июня: лучше взять с собой зонтик
В Тюменской области стартовал проект «Модернизация непрерывного аграрного образования»
31 НКО Тюменской области выиграла гранты на развитие своих проектов
Для тюменских пенсионеров проводится курс «Академия доброго здоровья»
Тюменским производителям отныне не будут возвращать нераспроданный товар
На развитие малого и среднего предпринимательства Тюменской области направят 251 млн рублей
Инвестпроекты Тюменской области в сфере АПК реализуют на сумму более 21 млрд рублей
Многодетным семьям из Тюменской области в 2019 году предоставлено 548 земельных участков
Тюменские детишки восстановят силы благодаря новым методам оздоровления
Тюменские учёные предложили строить дома из отложений озёр и морей
Тюменское химпредприятие увеличивает объёмы производства
Вовка из Тридевятого Царства посмеялся над разметкой на тюменском Мысу
Тюменец, поехавший купаться на карьер, снова попался полиции в пьяном виде
Житель Голышманово стащил у знакомой кредитку и потратил все её деньги