В Тюменской области внучка перевела все деньги с банковской карты своей бабушки

СЕГОДНЯ 06:17 2019-06-17T06:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Внучка попросила у бабушки пополнить ей баланс, та дала ей свою карточку. Но вместо ста рублей родственница решила перевести все, что было. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции города Ишима обратилась жительница одного из сел. Пенсионерка сообщила, что с ее банковской карты пропали все деньги. Оперативникам удалось вычислить преступника: им оказалась внучка потерпевшей. Дело в том, что она попросила у бабушки пополнить ей баланс на телефоне, но у той не было налички. Женщина, ничего не подозревая, дала свою карту и телефон с приложением онлайн-банка. Подозреваемая перевела на свой счет 100 рублей, а затем и все, что было. Отсутствие денег на карте женщина обнаружила, когда пыталась оплатить ежемесячный кредит.

Сумма ущерба составила 2700 рублей. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении 22-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU