Тюменец, пропавший почти месяц назад, найден мертвым

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-17T06:40:07+03:00

Родственники все это время не находили себе места

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29-летний парень ушел из дома в поселке Винзили 21 мая. Родственники не имели представления, куда он мог деться.

Близкие не находили себе места и пытались своими силами разыскать пропавшего родственника. Они подали заявление полицию, также рассылали сообщения о пропаже в социальных сетях.

Однако на выходных стало известно, что парень погиб. Об этом сообщила его родная сестра, распространив в соцсети запись с просьбой убрать все просьбы о поисках.

Подробности и причина смерти будут выясняться.

ИСТОЧНИК KP.RU