Тюменец, пропавший почти месяц назад, найден мертвым
Родственники все это время не находили себе места
Причины смерти пока неизвестны. Фото - pixabay.com
Изменить размер текста:
29-летний парень ушел из дома в поселке Винзили 21 мая. Родственники не имели представления, куда он мог деться.
Близкие не находили себе места и пытались своими силами разыскать пропавшего родственника. Они подали заявление полицию, также рассылали сообщения о пропаже в социальных сетях.
Однако на выходных стало известно, что парень погиб. Об этом сообщила его родная сестра, распространив в соцсети запись с просьбой убрать все просьбы о поисках.
Подробности и причина смерти будут выясняться.
ИСТОЧНИК KP.RU