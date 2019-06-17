2019-06-17T06:40:07+03:00
Общество

Тюменец, пропавший почти месяц назад, найден мертвым

Родственники все это время не находили себе места
Вадим Бегун
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Причины смерти пока неизвестны. Фото - pixabay.comПричины смерти пока неизвестны. Фото - pixabay.com
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29-летний парень ушел из дома в поселке Винзили 21 мая. Родственники не имели представления, куда он мог деться.

Близкие не находили себе места и пытались своими силами разыскать пропавшего родственника. Они подали заявление полицию, также рассылали сообщения о пропаже в социальных сетях.

Однако на выходных стало известно, что парень погиб. Об этом сообщила его родная сестра, распространив в соцсети запись с просьбой убрать все просьбы о поисках.

Подробности и причина смерти будут выясняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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