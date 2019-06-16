2019-06-16T17:49:09+03:00
Общество

В Тюменской области стартовал проект «Модернизация непрерывного аграрного образования»

Кадры планируется готовить на трёх уровнях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области стартовал проект «Модернизация непрерывного аграрного образования»В Тюменской области стартовал проект «Модернизация непрерывного аграрного образования»Фото: pixabay.com
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В Тюменской области стартовала реализация проекта «Модернизация непрерывного аграрного образования». Соответствующее соглашение заключили между собой департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья.

Как отметил директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, сегодня в регионе реализуется около 15 крупных инвестиционных проектов, где требуются высококвалифицированные специалисты. Также развиваются существующие сельскохозяйственные организации.

- В период динамично развивающихся отношений необходимо отвечать современным подходам, и подготовка кадров здесь является ключевым вопросом. Сегодня в области ведется планомерная работа по подготовке специалистов в сфере АПК, а подписанный сегодня проект позволит объединить усилия всех участников этого процесса – бизнеса, власти, науки – что позволит централизовать подготовку кадров, - подчеркнул он.

Благодаря проекту в Тюменской области планируется создание регионального аграрного образовательного кластера. На первом этапе в него войдут 4 крупных предприятия в сфере АПК, 3 научные организации, 6 профессиональных образовательных организаций и 25 агротехнологических школ.

Проект предполагает создание на территории области регионального аграрного образовательного кластера. На первом этапе в него войдут четыре крупных агропромышленных предприятий, три научные организации, шесть профессиональных образовательных организаций и 25 агротехнологических школ.

Кадры планируется готовить на трёх уровнях. На первом уровне к проекту подключат дошкольные заведения, где маленьких тюменцев будут знакомить с миром растений и животных. На втором уровне пройдёт предпрофильная подготовка учащихся 7-8 классов, на третьем – профильное обучение учащихся 9-11 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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