31 НКО Тюменской области выиграла гранты на развитие своих проектов
По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 31 НКО Тюменской области выиграли гранты на общую сумму более 40 миллионов рублей. Как сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова, большинство победителей – НКО, которые впервые решились на участие в конкурсе. Специалисты департамента считают, что в этом им помогли обучающие семинары, которые проводил Фонд президентских грантов.
В числе обладателей гранта – НКО из сферы туризма, спорта, культуры и других направлений деятельности. По словам Юлии Мясниковой, среди победителей – организации, начинавшие с грантов в 500 тыся рублей, а сейчас у них хорошая история в Фонде президентских грантов по реализации проектов.
- Например, «ГринЛандия», которая на протяжении трех лет выигрывает конкурсы фонда, и сейчас они получили на свой проект более 2 миллионов рублей, - отметила она.
Помимо тюменских НКО активное участие на получение президентского гранта приняли НКО области. Например, организация ветеранов из Голышмановского городского округа направит более 2 млн рублей на проект «Территория памяти». Более 400 тысяч рублей выиграло Омутинское хуторское казачье общество, которое будет внедрять в жизнь проект «Семья мастеровая».
Напомним, в 2018 году более 123 млн рублей получили НКО Тюменской области по итогам двух конкурсов. В 2019 году порядка 60 СО НКО продолжат реализовывать свои проекты.
ИСТОЧНИК KP.RU