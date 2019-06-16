31 НКО Тюменской области выиграла гранты на развитие своих проектов

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-16T19:08:41+03:00

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По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 31 НКО Тюменской области выиграли гранты на общую сумму более 40 миллионов рублей. Как сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова, большинство победителей – НКО, которые впервые решились на участие в конкурсе. Специалисты департамента считают, что в этом им помогли обучающие семинары, которые проводил Фонд президентских грантов.

В числе обладателей гранта – НКО из сферы туризма, спорта, культуры и других направлений деятельности. По словам Юлии Мясниковой, среди победителей – организации, начинавшие с грантов в 500 тыся рублей, а сейчас у них хорошая история в Фонде президентских грантов по реализации проектов.

- Например, «ГринЛандия», которая на протяжении трех лет выигрывает конкурсы фонда, и сейчас они получили на свой проект более 2 миллионов рублей, - отметила она.

Помимо тюменских НКО активное участие на получение президентского гранта приняли НКО области. Например, организация ветеранов из Голышмановского городского округа направит более 2 млн рублей на проект «Территория памяти». Более 400 тысяч рублей выиграло Омутинское хуторское казачье общество, которое будет внедрять в жизнь проект «Семья мастеровая».

Напомним, в 2018 году более 123 млн рублей получили НКО Тюменской области по итогам двух конкурсов. В 2019 году порядка 60 СО НКО продолжат реализовывать свои проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU