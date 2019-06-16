Для тюменских пенсионеров проводится курс «Академия доброго здоровья»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-16T19:09:41+03:00

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Участники проекта «Академия доброго здоровья» посвятили мастер-класс «Тело – лучший тренажёр» борьбе с гиподинамией. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участниками мастер-класса, который состоялся в тюменском оздоровительном центре «Красная гвоздика», стали люди старше 60 лет.

Дело в том, что взрослые люди бОльшую часть времени проводят в сидячем положении: движений становится всё меньше, а нагрузка на глубокие мышцы и связки поясничного отдела спины не уменьшаются. Упражнения и информационный материал, которые специалисты предложили на мастер-классе, позволяют пожилым людям поддерживать позвоночник в рабочем состоянии, несмотря на мышечную недостаточность в поясничном отделе.

Упражнения для снятия острой боли в спине – достаточно простые, не требуют особых усилий и очень эффективны при регулярном повторении. Упражнения делятся на несколько этапов: восстановление подвижности, укрепление слабых мышц и поддерживающий этап. Особенностью новой методики стало то, что все упражнения можно легко сделать дома, без применения специальных средств.

Отметим, что курс «Академия доброго здоровья» организован в рамках реализации национального проекта «Демография» для укрепления здоровья тюменцев, проходящих оздоровление в центре «Красная гвоздика». Расписание занятий построено с учетом продолжительности заездов, организованных по государственному заданию, однако посещать занятия могут также гости «Красной гвоздики».

ИСТОЧНИК KP.RU