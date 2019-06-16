На развитие малого и среднего предпринимательства Тюменской области направят 251 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-16T16:19:48+03:00

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На развитие малого и среднего предпринимательства Тюменской области в 2019 году направят 251 млн рублей, в т.ч. 33 млн рублей – из федерального бюджета. По словам начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Валерия Ладнера, наиболее востребованный вид поддержки – лизинг.

С 2010 по 2018 годы лизинговая поддержка составила 2,4 млрд рублей – эти средства были направлены 1,5 тысячам субъектам малого и среднего предпринимательства. За это время на общую сумму 9 млрд рублей было закуплено 1,6 тысяч единиц оборудования и 1,7 тысяч единиц спецтехники. Благодаря государственной поддержке было создано почти 7 тысяч рабочих мест.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в 2018 году выдал 4 целевых займа на общую сумму 36,6 млн рублей, а в первом квартале 2019 года выдано три займа на 73 млн рублей. В результате сохранились 30 рабочих мест, планируется создание еще 58-и. Всего по 179 займам, которые сейчас действуют, сохранено 1,5 тысячи рабочих мест, создано 574.

Региональный «Фонд микрофинансирования» также оказывает государственную поддержку малому и среднему бизнесу. В 2018 году Фонд выдал 109 микрозаймов до 5 млн рублей на общую сумму 164 млн рублей, с января по март 2019 года – ещё 6 микрозаймов.

В общей сложности в Тюменской области на начало 2019 года зарегистрировано свыше 66 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере работают более 218 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU