СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-16T16:09:24+03:00

Инвестпроекты Тюменской области в сфере АПК реализуются на сумму более 21 млрд рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области на начало июня 2019 года в сфере сельского хозяйства реализуются инвестиционные проекты на сумму более 21 млрд рублей. Как отметила директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова, компании, которые работают в сфере АПК, активно пользуются государственной поддержкой.

- Чтобы стимулировать развитие предприятий отдельных подотраслей с менее высокой окупаемостью, мы увеличиваем для них объемы поддержки. В ближайшее время особое внимание будет уделено ускоренному развитию рыболовства и рыбоводства, поддержке фермерства, экспорту, - цитирует Наталью Огородникову Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По словам президента региональной ТПП Эдуарда Абдуллина, в 2018 году также был успешен проект «Экспортный марафон». При поддержке правительства Тюменской области были проведены несколько десятков бизнес-миссий тюменских экспортёров за рубеж и в российские регионы, организованы сотни семинаров, международных выставок и консультаций.

- Всё это помогло увеличить количество предприятий-экспортеров и заключить более 30 контрактов с партнерами для реализации продукции, - отметил он.

Директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов Тюменской области выделил две главные задачи дальнейшего развития экономики региона. По его словам, объём инвестиций в основной капитал не должен составлять менее 25% от валового регионального продукта.

- Через пять лет важно создать не менее 44 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства к уже имеющимся 218 тысячам рабочих мест, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU