2019-06-17T06:38:38+03:00
Общество

Тюменские спасатели рассказали правила безопасности на воде семь тысяч раз

Жители города часто купаются в запрещенных местах
Вадим Бегун
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В запрещенный местах купать запрещено. Фото - pixabay.comВ запрещенный местах купать запрещено. Фото - pixabay.com
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За период патрулирования на 13 июня с тюменцами было проведено 6937 бесед о безопасном поведении на воде. Спасателями извлечено из воды 7 человек, сообщает пресс-служба администрация города.

В ведомстве рассказали, что чаще всего к трагедии приводят купание в запрещенных местах, алкогольное опьянение, а также отсутствие присмотра за детьми.

– Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных знаками безопасности «Купание запрещено!», – напомнили в ведомстве. – За безопасность детей полностью отвечают их родители. Дети должны купаться только под их присмотром. К тому же, ребенку следует постоянно напоминать правила поведения на воде. Не отпускайте его к водоемам одного и даже со сверстниками.

Отметим, с 1 мая ежедневно территорию набережной реки Туры патрулируют 10 спасателей. Каждый спасатель укомплектован оборудованием и снаряжением, включающим спасательную веревку «конец Александрова» и специальный жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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