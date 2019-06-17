Тюменские спасатели рассказали правила безопасности на воде семь тысяч раз
За период патрулирования на 13 июня с тюменцами было проведено 6937 бесед о безопасном поведении на воде. Спасателями извлечено из воды 7 человек, сообщает пресс-служба администрация города.
В ведомстве рассказали, что чаще всего к трагедии приводят купание в запрещенных местах, алкогольное опьянение, а также отсутствие присмотра за детьми.
– Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных знаками безопасности «Купание запрещено!», – напомнили в ведомстве. – За безопасность детей полностью отвечают их родители. Дети должны купаться только под их присмотром. К тому же, ребенку следует постоянно напоминать правила поведения на воде. Не отпускайте его к водоемам одного и даже со сверстниками.
Отметим, с 1 мая ежедневно территорию набережной реки Туры патрулируют 10 спасателей. Каждый спасатель укомплектован оборудованием и снаряжением, включающим спасательную веревку «конец Александрова» и специальный жилет.
ИСТОЧНИК KP.RU