2019-06-16T15:30:11+03:00
Общество

Многодетным семьям из Тюменской области в 2019 году предоставлено 548 земельных участков

70 из них предоставлено в мае этого года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Многодетным семьям из Тюменской области в 2019 году предоставлено 548 земельных участковМногодетным семьям из Тюменской области в 2019 году предоставлено 548 земельных участковФото: pixabay.com
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Многодетным гражданам из Тюменской области в 2019 году предоставлено 548 земельных участков, 70 из которых предоставлено в мае. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, всего с начала реализации в регионе закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей» в Тюменской области принято на учет 13 405 семей. Своё право с начала 2019 года решили реализовать ещё 79 семей, которые уже приняты на учёт.

Земельные участки сегодня получили уже почти 8 тысяч семей на общей площади 846 гектаров. В общей сложности обеспеченность многодетных семей участками в Тюменской области составляет 60%, учитывая семьи, снятых с учёта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 16 многодетных матерей и 13 отцов из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Вагайского, Бердюжского, Аромашевского, Абатского, Исетского, Тобольского и Тюменского районов получили из рук губернатора Александра Моора 29 медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награды нашли своих героев на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи.

Сегодня в Тюменской области большое внимание уделяется поддержке семей, оказанию помощи родителям в воспитании и развитии детей. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 7 современных школ и открыто 12 новых детсадов. Также большими темпами развивается медицина, совершенствуется система образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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