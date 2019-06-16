2019-06-16T15:21:11+03:00
Общество

Тюменские детишки восстановят силы благодаря новым методам оздоровления

В реабилитационном центре «Родник» запланированы четыре смены
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские детишки восстановят силы благодаря новым методам оздоровленияТюменские детишки восстановят силы благодаря новым методам оздоровленияФото: Татьяна Коркина
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Во время летних каникул ребятишки смогут отдохнуть от школьных нагрузок, восстановить физические силы и укрепить здоровье благодаря новым формам и методам оздоровления. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, их подготовил тюменский реабилитационный центр «Родник».

В течение лета 2019 здесь запланированы четыре смены, каждый день из которых будет заполнен разными видами деятельности. В их числе: лечебные процедуры, купание в бассейне, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые праздничные программы и занятия в творческих мастерских. Кроме того, в этом году здесь будет реализована оздоровительно-образовательная программа «Истории старого чемодана, или Путешествие туда и обратно». Ребята отправятся в своеобразное путешествие по просторам нашей страны, попутно изучая различные виды туризма.

Медицинские процедуры помогут ребятам укрепить здоровье. Например, детишкам с нарушениями осанки предложат магнитотерапию, различные виды массажа и водолечение, однако незаменимой для них станет лечебная физкультура. Тем, у кого нарушена нервная система, будут назначены транскраниальная магнитотерапия, седативные ванны, расслабляющие виды массажа. Часто болеющие дети будут оздоравливаться светотерапией, спелеотерапией и ингаляциями, а детям с хроническими заболеваниями врачи «Родника» назначат индивидуальные процедуры.

Отметим, что летом в «Роднике» смогут отдохнуть около 200 детей по путевкам софинансирования. На реабилитацию приедут 130 детей с инвалидностью и 95 сопровождающих их взрослых. Кроме того, центр ожидает 200 детей, имеющих хронические заболевания и 114 их сопровождающих, и 79 детей с поражением ЦНС – участников программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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