2019-06-17T07:02:08+03:00
Общество

Тюменка обратилась к полпреду президента с необычным вопросом

Власти региона решают этот вопрос
Вадим Бегун
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Окна в детсаду уже частично заменили. Фото - pixabay.comОкна в детсаду уже частично заменили. Фото - pixabay.com
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Представительница Ярковского района обратилась с вопросом к полпреду президента в Уральском Федеральном округе Николаю Цуканову о необходимости замены деревянных окон в одном из корпусов местного детского сада «Солнышко» и прогулочных веранд для детей, а также обустройства парковки для колясок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В пресс-службе рассказали, что задать свой вопрос тюменка смогла посредством видеоконференцсвязи. В виртуальном приеме граждан принял участие губернатор области Александр Моор. Он как раз и пояснил, что этот вопрос находится на контроле властей.

«В корпусах №1 и №3 детского сада проводились комплексные капитальные ремонты зданий в 2015 и 2012 году соответственно. Во втором корпусе часть окон заменили в 2018 году. В рамках мероприятий по ремонту образовательных учреждений администрацией Ярковского района за счет средств муниципального бюджета уже в этом году в корпусе №2 детского сада «Солнышко» заменены оставшиеся 26 деревянных окон на пластиковые конструкции», – сообщил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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