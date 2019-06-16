2019-06-16T10:07:32+03:00
Общество

Вовка из Тридевятого Царства посмеялся над разметкой на тюменском Мысу

Фото с оригинальным пунктиром превратилось в мем
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Вовка из Тридевятого Царства посмеялся над разметкой на тюменском Мысу. Фото: ЧС ТюменьВовка из Тридевятого Царства посмеялся над разметкой на тюменском Мысу. Фото: ЧС Тюмень
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Дорожные рабочие прочертили пунктирную линию в нескольких сантиметрах от края дороги на улице Дачной в тюменском микрорайоне Мыс. Фотографии оригинальной разметки появились в социальных сетях и тут же наделали много шуму.

Мало того, что фотографии распространились по всему Интернету, так креативные тюменцы сделали ещё и мемы. Один из них – с изображением Вовки из Тридевятого Царства из известного советского мультика.

Представители портала по благоустройству города «Тюмень – наш дом» прокомментировали пост и отметили, что на таких дорогах разметку не наносят.

-Просто машина, которая делала разметку на другом объекте, проехала по этой улице. Рабочие поверили работу форсунок. В данный момент линий нет, - подчеркнули представители портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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