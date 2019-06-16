2019-06-16T09:46:49+03:00
Происшествия

Тюменец, поехавший купаться на карьер, снова попался полиции в пьяном виде

А ещё парень не имеет водительских прав
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец, поехавший купаться на карьер, снова попался полиции в пьяном видеТюменец, поехавший купаться на карьер, снова попался полиции в пьяном видеФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя села Княжево, который подозревается в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на 40-м км автодороги «ТюменьИшимОмск» сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 2106. За рулём сидел молодой пьяный селянин, который выпивал с друзьями, а потом решил съездить искупаться на карьер. Признаки алкогольного опьянения подтвердила проверка алкотестером.

Задержанного доставили в МО МВД России «Тюменский» для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что у парня никогда не было водительских прав, однако его уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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