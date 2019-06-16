2019-06-16T09:39:57+03:00
Происшествия

Житель Голышманово стащил у знакомой кредитку и потратил все её деньги

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Голышманово стащил у знакомой кредитку и потратил все её деньгиЖитель Голышманово стащил у знакомой кредитку и потратил все её деньгиФото: Татьяна Коркина
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В Голышмановском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 18-летнего молодого человека, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД России обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что у неё украли банковскую карту и сняли с неё 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-розыскных мероприятий задержали сверстника потерпевшей, её знакомого. Молодой человек пришёл в гости к девушке, воспользовался моментом, когда она вышла из дома и взял со стола её карточку. В ближайшем банкомате он снял все деньги и потратил их на личные нужды и развлечения.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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