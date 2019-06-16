Тюменские учёные предложили строить дома из отложений озёр и морей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-16T13:37:42+03:00

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Тюменские учёные предложили строить дома из природного материала – диатоматика. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Тюменского индустриального университета, исследователи предлагают использовать в строительстве только экологически чистые, пожаробезопасные и шумозащитные материалы.

По словам заведующего кафедрой Криологии Земли Тюменского индустриального университета, академика РАН Владимира Мельникова, для того, чтобы снизить цены на жильё, строители применяют дешёвые материалы, а для теплоизоляции используют пенополиуретан. Учёные же предлагают использовать для строительства домов и дорог диатомик – экологически чистый природный материал. Это отложения озёр и морей, в основе которого лежат живые микроорганизмы, встречающиеся на Байкале.

- Отмирая, они создают осадки - диатомиты. В диатомитах 7% железа, и нужно уже сейчас задумываться о технологиях, с помощью которых можно его извлечь, - рассказал Владимир Мельников.

Благодаря этому лёгкому материалу можно экономить на фундаментах, он пожаробезопасный, поглощает шум и теплоизолирует.

ИСТОЧНИК KP.RU