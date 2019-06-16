2019-06-16T10:25:54+03:00
Экономика

Тюменское химпредприятие увеличивает объёмы производства

За шесть лет компания произвела более 60 тыс. тонн технической ингибированной соляной кислоты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменское химпредприятие увеличивает объёмы производстваТюменское химпредприятие увеличивает объёмы производстваФото: pixabay.com
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Тюменское предприятие «Кварт», которое специализируется на изготовлении и хранении химического сырья для развития нефтяной отрасли, планирует расширить сотрудничество с российскими регионами. По словам директора компании Владимира Куракина, успех гарантирован только тогда, когда промышленное предприятие развивается.

География деловых контрактов компании простирается на три региона Тюменской области, а также Томскую и Оренбургскую области. В 2018 году грузооборот компании составил 90 тысяч тонн, с 2013-го года объёмы производства химической продукции выросли более чем в десять раз. За эти годы предприятие произвело более 60 тыс. тонн технической ингибированной соляной кислоты и было признано лауреатом конкурсов «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2017» и «Сто лучших товаров России 2017».

Владимир Куракин подчеркнул, что работа с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром», стимулирует к развитию, поэтому научная составляющая «Кварта» имеет немаловажное значение.

- Наши собственные, тюменские научные разработки обеспечили прирост объемов химического сырья и позволили увеличить добычу полезных ископаемых, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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