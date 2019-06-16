В Винзилях во двор семьи Кириченко залетела Жар-Птица

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-16T08:51:15+03:00

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Новая игровая площадка появилась во дворе многодетной семьи Кириченко из посёлка Винзили на ул. Мира, 2Б. За основу дизайна взяли известную сказку «Конёк-Горбунок», поэтому горки, качели и другие конструкции изобразили в виде Жар-Птицы и Чудо-юдо-рыбы-кит.

Спонсором подарка выступил председатель Андреевского муниципального образования, предприниматель Рустам Арипов. Он уже не в первый раз помогает в обустройстве детских площадок, а партия «Единая Россия», с которой он сотрудничает, много лет занимается проектом «Дом для многодетной сельской семьи». Именно благодаря ему три года назад у семьи Дерягиных из Нариманова появился прекрасный дом.

Как отметил заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, ребятишкам будет чем заняться во дворе. В качестве подарка он вручил развивающие игрушки и книгу про Конька, а старшим школьницам пообещал в осенние каникулы экскурсию в северные города Тюменской области.

Торт и сладости от местных производителей ребятишкам привезла глава Тюменского района Светлана Иванова. Она отметила, что в их доме всегда открыты двери для друзей и родственников, а это значит, что игровая площадка пустовать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU