Погода в Тюмени 16 июня: днём пройдут дожди и грозы

СЕГОДНЯ 06:21 2019-06-16T06:21:55+03:00

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В Тюмени сегодня, 16 июня, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днём небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер будет дуть юго-западный с переходом западный 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7…C, на почве и в приземном слое местами заморозки до -2. Температура воздуха днём +14…+19…C.

По народному календарю 16 июня – День Лукьяна Ветряка, в память святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. В этот день на Руси примечали направление ветра. Если дул южный ветер – значит, яровые хлеба будут быстро расти. Если северо-западный – значит, погода будет сырой и можно подхватить болезни, если восточный – подхватите инфекции, а если северо-восточный – «наслаждайтесь» беспрерывными дождями. Если в этот день случалась гроза, значит будет плохой сенокос, а если прошёл проливной дождь – будет хороший урожай грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU