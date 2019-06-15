2019-06-15T17:07:16+03:00
Общество

В Тюмени по Туре проплыли свыше двадцати катеров и гидроциклов

В честь 35-летия ГИМС состоялся торжественный парад судов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени по Туре проплыли свыше двадцати катеров и гидроциклов. Фото: ГУ МЧС по Тюменской областиВ Тюмени по Туре проплыли свыше двадцати катеров и гидроциклов. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
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В честь 35-летия Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Тюменской области сотрудники ведомства провели сегодня торжественный парад судов на реке Тура. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ГИМС круглый год принимают участие в обеспечении безопасности людей на областных водных объектах. И сегодняшний день встретили торжественным прохождением строя маломерных судов по Туре.

Во главе строя – катер «Корвет», на котором разместилась юбилейная символика. Под звуки бравурной музыки более чем 20 катеров и гидроциклов, с флагами и праздничными лозунгами прошёл вверх по Туре, вдоль набережной до Свято-Троицкого монастыря. Также выступил духовой оркестр ГУ МЧС Тюменской области.

Отметим, что в водном параде приняли участие сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области, Тюменской областной службы экстренного реагирования, общественных организаций и внештатные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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