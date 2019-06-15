2019-06-15T13:13:07+03:00
Наука

Тюменский предприниматель создаёт революционную разработку для идентификации человека

Когда она увидит свет - пока не известно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский предприниматель создаёт революционную разработку для идентификации человекаТюменский предприниматель создаёт революционную разработку для идентификации человека
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IT-предприниматель из Тюмени, резидент Тюменского технопарка Михаил Мандрыгин приступил к созданию изобретения для идентификации человека. Его разработка позволит распознать личность человека по одному лишь прикосновению, с долей вероятности 100%. Устройство состоит из небольшого сканера, который и распознаёт личность человека по его биоэнергии.

По словам предпринимателя, это небольшое устройство. Если провести по нему рукой, оно понимает, кому принадлежит эта рука.

- Область его применения очень широка: начиная от платежного сервиса и до системы пропусков, - пояснил Михаил Мандрыгин изданию «Тюменская область сегодня».

О том, когда изобретение разработчика увидит свет, пока рано говорить. Но известно, что революционной разработкой заинтересовалась одна из мировых платёжных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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